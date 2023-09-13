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В Омске суда ожидает фигурант уголовного дела о мошенничестве в отношении пенсионеров

Следователем специализированного отдела СУ УМВД России по городу Омску завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 20-летний курьер мошенников, цинично похищавший деньги у пожилых граждан по указанию псевдоработодателей.

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