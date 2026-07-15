Трамп хочет ускорить сроки производства Patriot и Tomahawk до недели

Президент США Дональд Трамп намерен значительно сократить сроки изготовления и поставок вооружений, включая комплексы ПВО Patriot и крылатые ракеты Tomahawk, с текущих нескольких лет до одной недели и менее.
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