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Аргументы и Факты

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Трамп хочет ускорить сроки производства Patriot и Tomahawk до недели

Трамп хочет ускорить сроки производства Patriot и Tomahawk до недели

Президент США Дональд Трамп намерен значительно сократить сроки изготовления и поставок вооружений, включая комплексы ПВО Patriot и крылатые ракеты Tomahawk, с текущих нескольких лет до одной недели и менее.

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