Леди Mail.ru

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ракитин
    Как же высоко себя ценит этот кабацкий хрипун, называющий себя певцом.«10 миллионов — и...
  • виктор комягин
    Вонючая кривоногая пачкунья💩💩💩💩💩 убогая жидовская тварь🤮🤮🤮🤮🤮Кристина Орбакайт...
  • Арлег Сварогов
    А ещё посетили туалетСемейный выход: п...

Как перестать плакать без причины

Как перестать плакать без причины

Как перестать плакать без причиныПрактикующий психолог Евгения Гончарова объясняет, почему у каждого из нас возникает слезливое настроение, которое сопровождается упадком сил, ощущением бессилия и апатией, и как перестать плакать по любому поводу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх