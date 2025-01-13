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Россия показала пример жизни без доллара

Россия показала пример жизни без доллара

Фото: Jakub Porzycki/Reuters Текст: Дмитрий Скворцов9363 прочтения Весь 2024 год финансовый мир обсуждал судьбу главной валюты планеты – американского доллара – и то, может ли какая-либо страна прожить без ее использования.

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