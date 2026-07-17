Минпросвещения разделит предмет ОБЗР на два обязательных курса

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2026 года предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) будет разделен на два обязательных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».