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Татар-информ

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Минпросвещения разделит предмет ОБЗР на два обязательных курса

Минпросвещения разделит предмет ОБЗР на два обязательных курса

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2026 года предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) будет разделен на два обязательных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».

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