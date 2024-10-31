Не везет в любви: звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли воспитывает детей одна

Мерьем Узерли заявила, что жалеет о съемках в сериале «Великолепный век». Не боится ли Мерьем попасть под европейские санкции из-за поездок в Россию? Какие гонорары у нас получает звезда? И что прописано в ее райдере? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».