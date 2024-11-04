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Царьград

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Глава турецкого МИД назвал одно условие для урегулирования конфликта на Украине

Глава турецкого МИД назвал одно условие для урегулирования конфликта на Украине

В Анкаре вдруг вспомнили о "целостности" УкраиныТурецкое руководство неоднократно предлагало свои посреднические услуги в вопросе разрешения украинского кризиса.

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