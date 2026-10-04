После 39 лет вес начинает расти незаметно: где на самом деле прячутся лишние калории

После 39 лет вес может начать медленно ползти вверх даже без очевидных перемен в меню. Виной тому не обязательно резкое «замедление метаболизма».
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