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Царьград

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Анастасия Ивлеева вернулась в тревел-шоу после скандала 2023 года

Анастасия Ивлеева вернулась в тревел-шоу после скандала 2023 года

Анастасия Ивлеева возвращается в путешествия после скандальной вечеринки 2023 года. Блогерша отправилась в Эфиопию, где изучила традиции долины Омо, попробовав местные обычаи и встретив 650 детей, упомянутых в её новом выпуске на AGENT GIRL.

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