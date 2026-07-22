Анастасия Ивлеева вернулась в тревел-шоу после скандала 2023 года

Анастасия Ивлеева возвращается в путешествия после скандальной вечеринки 2023 года. Блогерша отправилась в Эфиопию, где изучила традиции долины Омо, попробовав местные обычаи и встретив 650 детей, упомянутых в её новом выпуске на AGENT GIRL.