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Путин поздравил участников церемонии открытия филиала НЦ «Россия» в Рязани

Путин поздравил участников церемонии открытия филиала НЦ «Россия» в Рязани

В Рязани открылся филиал Национального центра «Россия». Президент России Владимир Путин поздравил регион с запуском нового выставочного пространства, его телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

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