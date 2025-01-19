США и НАТО проиграли на Украине, но шеф Пентагона себя похвалил — журналист

Самовосхвалением являются слова главы Пентагона Ллойда Остина о его выдающемся вкладе в поддержку Украины на фоне поражения США там, заявил американский журналист Гленн Гринвальд 19 января в социальной сети X.
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