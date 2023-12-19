Северокорейские хакеры начали эффективнее взламывать компьютеры на MacOS

В последнее время активность северокорейских киберпреступников стала более заметной. Очередное исследование показало, что группа BlueNorOff, специализирующаяся на краже финансовых активов, начала использовать новый вредоносный компонент ObjCSheellz для установки удаленных шелл-соединений на компьютерах MacOS.
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