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Северокорейские хакеры начали эффективнее взламывать компьютеры на MacOS

Северокорейские хакеры начали эффективнее взламывать компьютеры на MacOS

В последнее время активность северокорейских киберпреступников стала более заметной. Очередное исследование показало, что группа BlueNorOff, специализирующаяся на краже финансовых активов, начала использовать новый вредоносный компонент ObjCSheellz для установки удаленных шелл-соединений на компьютерах MacOS.

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