В Уфе открылся новый региональный центр «Уральских локомотивов»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня, ФедералПресс. Предприятие, специализирующееся на проектировании, производстве и техническом обслуживании современного подвижного состава, «Уральские локомотивы», открыло региональный центр в Уфе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии