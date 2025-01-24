OpenAI заявляет, что может хранить удаленные данные оператора до 90 дней

OpenAI заявляет, что может хранить чаты и связанные с ними скриншоты от клиентов, использующих Operator, «агентский» ИИ-инструмент компании, до 90 дней - даже после того, как пользователь вручную удалит их.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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