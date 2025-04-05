«Макларен» – быстрейший в «Ф-1», но не подходит лидеру команды. Чем же машина так хороша?

«Макларен» – новый фаворит «Формулы-1». В прошлом году команда взяла Кубок Конструкторов (впервые с 1998 года) с отрывом в 14 очков от «Феррари», после чего зимой серьезно доработала машину и превратилась в однозначного лидера – эксперты называли его №1 еще после предсезонных тестов.
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