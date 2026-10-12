Актриса Мэнди Мур снялась в бикини

Звезда фильма «Спеши любить» Мэнди Мур показала фигуру в бикини. Актриса позировала на пляже в черно-белом купальнике и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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