В Минтрансе предупредили о новых правилах труда и отдыха водителей

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Документ устанавливает обязательный 45-часовой еженедельный отдых, сохраняет ограничения по длительности смен и уточняет порядок учета рабочего времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии