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В Минтрансе предупредили о новых правилах труда и отдыха водителей

В Минтрансе предупредили о новых правилах труда и отдыха водителей

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Документ устанавливает обязательный 45-часовой еженедельный отдых, сохраняет ограничения по длительности смен и уточняет порядок учета рабочего времени.

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