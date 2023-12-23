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Seasonic рекомендует использовать фен для сгибания злосчастного кабеля 12VHPWR Бре...

Seasonic рекомендует использовать фен для сгибания злосчастного кабеля 12VHPWR Бре...

Seasonic рекомендует использовать фен для сгибания злосчастного кабеля 12VHPWRБренд блоков питания Seasonic, широко известный своим качеством, предостерегает своих клиентов от возможных проблем с соединительными кабелями 12VHPWR или 12V-2×6.

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