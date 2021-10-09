Экс-участница «ДОМа-2» Саша Черно вернулась домой после шунтирования желудка

До этого Черно неоднократно пыталась похудеть самостоятельно. Экс-участница «ДОМа-2» Саша Черно вернулась домой после шунтирования желудкаВ среду бывшей участнице «ДОМа-2» 28-летней Саше Черно сделали операцию, во время которой уменьшили желудок.