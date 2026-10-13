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Новости Брянска

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Умер член «Союза «Чернобыль» Владимир Буйный в Клинцах

Умер член «Союза «Чернобыль» Владимир Буйный в Клинцах

Владимир Буйный участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году и был отмечен грамотами и памятными знаками за активную гражданскую позицию.

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