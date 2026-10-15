У здоровых взрослых, которые едят много ультраобработанной пищи — чипсов, сладких завтраков, газировки, лапши быстрого приготовления и готовых замороженных блюд, — чаще встречаются признаки повреждения мозга, способные повысить риск инсульта и проблем с памятью в будущем.
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