Украина и ядерная доктрина: что сказал Путин по итогам визитов в КНДР и Вьетнам

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Самые важные заявления прозвучали в столице Вьетнама. Президент России Владимир Путин, завершая свою большую поездку по Азии – сначала он был в КНДР, а затем – во Вьетнаме, – подвел ее итоги, ответив на вопросы журналистов.