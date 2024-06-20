Украина и ядерная доктрина: что сказал Путин по итогам визитов в КНДР и Вьетнам

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Самые важные заявления прозвучали в столице Вьетнама. Президент России Владимир Путин, завершая свою большую поездку по Азии – сначала он был в КНДР, а затем – во Вьетнаме, – подвел ее итоги, ответив на вопросы журналистов.
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