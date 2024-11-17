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Студенты московского вуза записали видео с призывами к расправам над русскими. СК начал проверку. Что об этом известно?

Студенты московского вуза записали видео с призывами к расправам над русскими. СК начал проверку. Что об этом известно?

СК возбудил дело из-за митинга с призывами к межнациональной розни в МФЮА Управление Следственного комитета (СК) России по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела после распространения в сети видеоролика, на котором студенты одного из образовательных учреждений столицы якобы скандируют противоправные лозунги.

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Комментарии
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Alex Krep
А кто эти студенты по-национальности? Не русские?
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14 час.
Михаил Васильев
А Вы ещё сомневаетесь?
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13 час.

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