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Дибала разрыдался после матча с «Лацио» – последнего за «Юве». Одноклубники подбрасывали его в воздух

Пауло Дибала расплакался после матча «Ювентуса» с «Лацио» (2:2). Перед матчем форвард попрощался с «Ювентусом», объявив, что эта игра станет для него последней в клубе.

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