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Русский генерал попался на коррупции. А теперь просит отправить в зону СВО

Русский генерал попался на коррупции. А теперь просит отправить в зону СВО

Генерал-коррупционер запросился на СВО. Тыловик Росгвардии пытается обменять 9 лет строгача на службу родине.

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Комментарии
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АндрейБорков
Разжаловать и в штрафбат, простым штрафником. А почему нет?
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