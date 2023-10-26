ФСБ пресекла в Донецке попытку продажи боеприпасов для гранатомета и миномета

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Донецкой Народной Республике пресекло в столице ДНР попытку продажи мин для миномета, боекомплекта снарядов для противотанкового гранатомета и патронов для автоматического оружия.
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