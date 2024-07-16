Досрочное погашение ипотеки: как выгодно рассчитаться с банком

Рассказываем, что такое досрочное и частичное досрочное погашение ипотеки в 2024 году и как правильно производить расчеты с банком Зачастую клиенты опасаются брать ипотеку на небольшой срок из-за больших ежемесячных платежей, неуверенности в стабильности экономики и своего финансового благосостояния, поэтому они предпочитают перестраховаться и изначально оформить кредит на более долгий срок.