Трамп намерен снизить расходы на энергоносители и увеличить добычу нефти в США Такое обещание кандидат в президенты США дал в ходе предвыборной кампании.
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Трамп намерен снизить расходы на энергоносители и увеличить добычу нефти в США Такое обещание кандидат в президенты США дал в ходе предвыборной кампании.
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