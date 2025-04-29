Вашингтон поставил ультиматум по участию США в мирном процессе на Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сообщил, что Москва и Киев должны разработать конкретные инициативы по разрешению конфликта, тем самым поставил ультиматум по участию США в мирном процессе на Украине.
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