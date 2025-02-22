Джихадист, прибывший в Россию из Узбекистана, получил 5 лет колонии за призывы к терроризму в Сети

Tania Еременко

Да, это просто безобразие. Нашим пацанам-идиотам, ( которых я не оправдываю) но ... за терроризм по указке укро-нациков, им дали по двадцать лет, а этому террористу - всего пять. Это что такое? Опять наши власти "накушались" от ДУМ и прочих диаспор... Доколе?