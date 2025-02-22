Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении мигранта, признанного виновным в призывах к террористической (часть 2 статьи 205.
Джихадист, прибывший в Россию из Узбекистана, получил 5 лет колонии за призывы к терроризму в Сети
Комментарии
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Регина Толстоброва
Такой маленький срок за призывы. а лет 20 надо отвалить.
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12 час.
Tania Еременко
Да, это просто безобразие. Нашим пацанам-идиотам, ( которых я не оправдываю) но ... за терроризм по указке укро-нациков, им дали по двадцать лет, а этому террористу - всего пять. Это что такое? Опять наши власти "накушались" от ДУМ и прочих диаспор... Доколе?
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11 час.
Виктор Гайдуков
Срок за призывы к терроризму смешной, но я даже не знаю плакать мне или смеяться. Можно было бы и посмеяться над судьями вынесшим такой приговор, но смех сквозь слёзы мне неприятен.
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8 час.
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