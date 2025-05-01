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В «миротворцев» можно играть вдвоём

В «миротворцев» можно играть вдвоём

На фоне заявлений о готовности стран НАТО направлять контингент на Украину, расширение присутствия северокорейских сил на территории где идёт СВО выглядит не только уместным, но и стратегически точным ходом.

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Комментарии
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Алексей Тан
В «миротворцев» можно играть вдвоём ================ Инородцы в России.. . ждали ПРИХОДА ЗАПАДА... как ждали, Германию в 30-40-вых... А пришли Северо Корейцы!!!.... А ЭТО для ИНОРОДЦЕВ.... всё равно, что получить ...ПАЛКОЙ... про меж УШЕЙ!!!.
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