Алексей Тан

В «миротворцев» можно играть вдвоём ================ Инородцы в России.. . ждали ПРИХОДА ЗАПАДА... как ждали, Германию в 30-40-вых... А пришли Северо Корейцы!!!.... А ЭТО для ИНОРОДЦЕВ.... всё равно, что получить ...ПАЛКОЙ... про меж УШЕЙ!!!.