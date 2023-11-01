smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Боченкова
    земли своей на украине скоро не останется !сеять негде  ! земля  продана !На Украине заявил...
  • Betahon
    Вспомнился интересный случай-каламбур... Очевидно, не все знают, почему так называется хлеб "Бородинский"...В период ...Россия заминирова...
  • Олег Тимофеев
    Ох хо хо хо.«Хуже Золотой Орд...

В мировой агросектор во время пандемии вложили рекордную сумму — ОЭСР

В мировой агросектор во время пандемии вложили рекордную сумму — ОЭСР

Общий объем поддержки сельского хозяйства достиг рекордного уровня в $851 млрд (78,5 трлн руб.) в год в период с 2020 по 2022 год для 54 стран, проанализированных в новом докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 31 октября сообщает сетевое издание Agriland.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх