В мировой агросектор во время пандемии вложили рекордную сумму — ОЭСР

Общий объем поддержки сельского хозяйства достиг рекордного уровня в $851 млрд (78,5 трлн руб.) в год в период с 2020 по 2022 год для 54 стран, проанализированных в новом докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 31 октября сообщает сетевое издание Agriland.