Херш заявил о планах демократов удержать Байдена на посту до конца срока

Представители демократической партии хотят удержать пост президента США за нынешним лидером страны Джо Байденом до конца срока, который истекает 20 января 2025 года, сообщил в статье, опубликованной на платформе Substack, американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.