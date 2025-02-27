В Городецком районе Нижегородской области открылась «Парта Героя», посвященная памяти участника Великой Отечественной войны Александра Петрова

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в МБОУ «Тимирязевская средняя школа» Городецкого района Нижегородской области в рамках Всероссийского проекта состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в память о герое Великой Отечественной войны, участковом уполномоченном поселка им.