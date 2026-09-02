КРДВ и «Горнопромышленники России» объединят усилия для сопровождения инвестпроектов

На полях Восточного экономического форума Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники России» подписали соглашение о сотрудничестве по сопровождению инвестиционных проектов.
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