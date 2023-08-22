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Лонзо Болл о травме: «Сильно переживаю»

Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл полностью пропустит сезон-23/24. У Болла было три операции на колене за последние 14 месяцев.

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