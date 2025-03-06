Перед состоявшимся 6 марта саммитом ЕС русофобские силы Европы провели публичную перекличку. Если быть точнее, то сначала они собрались в Лондоне, чтобы сообща обдумать, как затянуть ЕС в военное противостояние с Россией.
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