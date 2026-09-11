Гогниев: «Садыгов изначально обозначил, что у него в команде сын, которому надо максимально уделить внимание»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал, как относился к присутствию в команде форварда Ильи Садыгова — сына инвестора клуба Туфана Садыгова.
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