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«Это реально лютая история. И в ней замешана моя жена». Футболист, уехавший из России из-за СВО, — о выводе денег

«Это реально лютая история. И в ней замешана моя жена». Футболист, уехавший из России из-за СВО, — о выводе денег

Бывший футболист молодежной сборной России, «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» Евгений Савин в настоящее время больше известен под псевдонимом «КраСава» и является владельцем футбольного клуба на Кипре, где он теперь живет.

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