СМИ: перезагрузка “Обители зла” вернется в кино 18 сентября 2026 года После сем...

СМИ: перезагрузка “Обители зла” вернется в кино 18 сентября 2026 годаПосле семи фильмов и совсем недолгого сериала на Netflix, “Обитель зла” получит новую перезагрузку под руководством Зака Креггера (“Варвар”) в качестве режиссера и сценариста.