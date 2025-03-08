СМИ: перезагрузка “Обители зла” вернется в кино 18 сентября 2026 года После сем...

СМИ: перезагрузка “Обители зла” вернется в кино 18 сентября 2026 годаПосле семи фильмов и совсем недолгого сериала на Netflix, “Обитель зла” получит новую перезагрузку под руководством Зака Креггера (“Варвар”) в качестве режиссера и сценариста.
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