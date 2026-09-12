The Paper Season 2 Finale Leaves Multiple Romances In The Balance — Are You Hoping For A Third Season?

The Paper's second season has come and gone, leaving the fate of most every romance up in the air - read our finale recap and grade the episode!The Paper's second season has come and gone, leaving the fate of most every romance up in the air - read our finale recap and grade the episode!.
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