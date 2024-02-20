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ДГБ Литвы заявил о задержании лиц, действовавших якобы по наводке спецслужб РФ

ДГБ Литвы заявил о задержании лиц, действовавших якобы по наводке спецслужб РФ

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы объявил о совместной операции правоохранительных органов трех стран Балтии, в результате которой были арестованы лица, предположительно работавшие по указанию российских спецслужб.

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