Китай приглашает бизнесменов всех стран извлекать общую выгоду из процветания Сянгана -- МИД КНР

Пекин, 17 октября /Синьхуа/ -- Недавнее признание Сянгана самой свободной экономикой в мире -- это признание международным сообществом уникального статуса Сянгана, его преимуществ и перспектив политического курса "одна страна, две системы".
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