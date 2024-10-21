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Царьград

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17 детей пострадали после дезинфекции в новосибирской школе №137

17 детей пострадали после дезинфекции в новосибирской школе №137

Сотрудника школы оштрафовали за плохую уборку после дезинсекции.В Новосибирске после вмешательства прокуратуры оштрафовали сотрудника школы № 137, который отвечал за уборку помещения после дезинсекции и не справился с поставленной задачей.

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