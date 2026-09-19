Дмитриев: только мигранты сохраняют доверие к Великобритании

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что только мигранты сохраняют доверие к Великобритании. Так он прокомментировал в соцсети X публикацию о том, что британский миллиардер Джим Рэтклифф заявил о потере доверия к Великобритании.