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Газета.ру

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Профессор Куренков рекомендовал не красить глаза две недели после лазерной коррекции

Профессор Куренков рекомендовал не красить глаза две недели после лазерной коррекции

После лазерной коррекции зрения не следует сразу использовать тушь, тени и подводку для глаз — разумнее выдержать около двух недель после процедуры.

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