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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деннис Шредер: «У «Оклахомы» вся команда играет на грани фола. Как они еще не получают фолы?»

Защитник « Кливленда » Деннис Шредер во время стрима назвал команду НБА , которая играет «чрезмерно агрессивно и на грани фола».

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