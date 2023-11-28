Анатолий Белый пожаловался, как тяжело и стыдно ему было получать огромные гонорары в России

2705581 25.09.2015 Заслуженный артист РФ Анатолий Белый читает произведение писателя А.П. Чехова на сцене Московского художественного театра (МХТ) имени А.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- “Когда эта работа подошла к концу, я сдал паспорт”, – Павел Буре о своей позиции и отношении к России
- «Давайте перестанем мусолить, огульно обвинять, травить, преследовать и врать!» — Иван Ургант спустя пол года сделал громкое заявление
- Хаматова, Козловский, Ургант сделали неожиданное обращение к властям
Свежие комментарии