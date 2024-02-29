Суд Иллинойса запретил Трампу участвовать в праймериз в штате

В американском штате Иллинойс суд постановил исключить экс-главу США и кандидата в президенты страны Дональда Трампа из предварительных выборов республиканцев в данном штате, приостановив исполнение решения до апелляции.
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