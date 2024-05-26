ЦБ готовится повысить ключевую ставку в июне: последствия для россиян

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин допустил, что регулятор может принять решение в пользу повышения ключевой ставки в июне, однако отказался от оценки вероятности такого развития событий.
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